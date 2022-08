Pesanti inondazioni in Sudan, colpito lo stato del Nilo: oltre 50 morti

Piogge torrenziali hanno colpito nei giorni scorsi il Sudan, provocando devastanti inondazioni nello stato del Nilo. Il bilancio, secondo gli ultimi aggiornamenti, è drammatico: 52 persone hanno perso la vita mentre migliaia sono le case danneggiate o distrutte dall’alluvione.

“Le inondazioni sono state molto pesanti e hanno immediatamente riempito le strade del quartiere”, hanno affermato alcuni residenti del villaggio di El Makaylab, inondato d’acqua.

Le province più colpite sono Al-Jazirah, North Kordofan, South Kordofan, South Darfur e il fiume Nilo.

Sudan is drowning.. Dozens of dead, a health disaster on the horizon, and a warning of new floods#BreakingNews #Sudan #السودان pic.twitter.com/w0JJj0KFmE

— Hashtag Elyoum هاشتاج اليوم (@Hashtagelyoum) August 22, 2022