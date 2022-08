Meteo: oggi instabilità per lo più sui rilievi, week-end altamente temporalesco

Nella giornata odierna assisteremo ad un aumento dell’instabilità atmosferica che darà vita a rovesci e temporali, per lo più a evoluzione pomeridiana.

Sul Nord Italia avremo rovesci e temporali diffusi sulle aree alpine e prealpine, più marcati su Valle d’Aosta e Piemonte, con la possibilità di locali sconfinamenti anche sulle pianure piemontesi. Temporali anche sui rilievi al confine fra Liguria ed Emilia Romagna. Nubi sparse alternate a schiarite sulla Pianura Padana, con scarsa probabilità di precipitazioni.

Al Centro-Sud il tempo sarà instabile lungo gran parte della fascia appenninica, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, fra tarda mattinata e tardo pomeriggio. I fenomeni rimarranno concentrati per lo più sui rilievi o a ridosso di essi. Stabile e più soleggiato il tempo sulle aree costiere.

Le temperature saranno in genere stazionarie o in lieve aumento, con ventilazione in attenuazione al centro-sud rispetto ai giorni scorsi.

Se oggi i rovesci e i temporali colpiranno principalmente le aree montuose, nel week-end l’instabilità sarà in ulteriore aumento sull’Italia e i fenomeni si estenderanno anche a molte zone di pianura, risultando in alcuni casi intensi. Seguite i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.

A cura di Francesco Ladisa