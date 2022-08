Maltempo Puglia: oltre 300 milioni di danni secondo Coldiretti per nubifragi e grandinate

Ammonta a oltre 300 milioni di euro il bilancio dei danni causati dal maltempo in Puglia negli ultimi mesi estivi. E’ quanto risulta da un’analisi di Coldiretti Puglia, elaborata sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd).

La regione è stata colpita da diversi fenomeni meteorologici estremi, in particolare nubifragi, tempeste di grandine e trombe d’aria.

“Cresce l’allarme nelle campagne per i temporali con la grandine – spiega ancora Coldiretti Puglia – che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento, fenomeni estremi accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento, con nubifragi e caduta di grandine.

Secondo l’analisi di Coldiretti, il numero di eventi climatici estremi è quasi raddoppiato (+83%) rispetto allo scorso anno. Nella campagne i danni superano i sei miliardi di euro a causa di un calo del 10% della produzione agricola nazionale. Si tratta di danni che, sommati a tutti gli altri, fanno salire le perdite a oltre 300 milioni di euro sulla produzione regionale.

A cura di Francesco Ladisa