Cina: fulmine si abbatte su una piazza affollata, 2 morti e 2 feriti [VIDEO]

Ancora un incidente e ancora delle vittime in seguito alla caduta di un fulmine. Questa volta la notizia arriva dalla Cina, in particolare dalla provincia di Anhui, nell’area orientale del paese.

Nella serata del 26 Agosto, durante un temporale un fulmine si è abbattuto in una piazza di Wuhu, città di 3,5 milioni di persone. Come riporta il sito rainews.it, 4 persone fra quelle presenti numerose nella piazza sono state colpite dalla scarica. Due sono morte sul colpo mentre le altre due sono rimaste ferite e sono trasportate in ospedale per le cure.

Quando il fulmine si è scagliato violentemente al suolo, la pioggia era da poco terminata e alcune persone di mezza età e anziani stavano ballando “square dance” in piazza per fare esercizio. In terra era ancora presente uno strato di acqua molto bassa che probabilmente ha attratto e propagato la scarica elettrica. Molti utenti in rete hanno pubblicato foto e video dell’incidente.

⚠️🇨🇳 CINA 🇨🇳 Mentre le persone erano in coda per i test PCR, un fulmine⚡️ha colpito in pieno una piazza di Nanling, Wuhu, Anhui, la sera del 26 agosto 2022, 4 persone sono state colpite, due di loro sono morte sul colpo‼️

A cura di Francesco Ladisa