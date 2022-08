Meteo: tanti temporali oggi sull’Italia, ecco le aree interessate

Correnti leggermente instabili continuano a interessare la nostra penisola, determinando lo sviluppo di numerosi temporali. Ciò accadrà anche nella giornata odierna, vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta.

Al Nord tempo incerto, a tratti instabile, già dal mattino, con piogge e rovesci su Liguria di Levante, Alta Toscana e a carattere sparso sul nord-est. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sui settori alpini e prealpini e in Emilia Romagna. Altrove tempo più asciutto. Fenomeni che persisteranno anche in serata sul nord-est e soprattutto in Emilia Romagna, con rischio di temporali di forte intensità associati a grandinate e colpi di vento.

Al centro-sud le condizioni meteo diverranno instabili fra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, con temporali sulle zone interne delle regioni adriatiche e in Basilicata. Più asciutto, con alternanza di sole e annuvolamenti, sulle regioni tirreniche. I fenomeni tenderanno a cessare in genere in serata, salvo sulle Marche, dove potranno persistere forti temporali, specie nell’area settentrionale della regione.

Le temperature saranno in generale calo al nord, anche grazie alle piogge e ai temporali, sena variazioni di rilievo al centro-sud. Caldo non eccessivo.

L’instabilità sarà protagonista anche nella giornata di domani, Giovedì 1 Settembre, quando avremo piogge e temporali diffusi, soprattutto al centro-sud.

A cura di Francesco Ladisa