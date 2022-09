Meteo: ritorno del CALDO a tratti intenso, ma non per tutti

Il caldo pian piano sta ritornando nel Mediterraneo ad opera di un promontorio anticiclonico sub-tropicale, ampiamente accennato nel precedente aggiornamento. Le temperature stanno aumentando soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma ben presto il caldo inizierà a farsi sentire anche su Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Insomma tutto il sud farà i conti, almeno fino a venerdì, con temperature molto più alte del solito, fino a 6-9°C al di sopra delle medie del periodo.

In sintesi: potremo sfiorare facilmente temperature di 33-34°C nei settori interni del Meridione e delle isole maggiori, con picchi isolati di 37-38°C soprattutto su Sardegna e Sicilia. Andrà leggermente meglio sulle coste grazie alle brezze.

Il caldo sarà via via meno invadente al centro e soprattutto al nord, dove al contrario avremo correnti più instabili occidentali che porteranno rovesci sparsi e temporali localmente intensi (in particolare da mercoledì in poi).

Il caldo non durerà a lungo: tra sabato e domenica l’anticiclone indietreggerà rapidamente grazie all’afflusso di aria molto più fresca proveniente dal nord Europa che riporterà le temperature attorno alle medie del periodo, apportando un calo di circa 6-8°C su tutto il Meridione. Non mancheranno piovaschi e temporali sparsi al passaggio dell’aria più gradevole settentrionale, pronti a spazzar via, per l’ennesima volta, il caldo africano.

A cura di Raffaele Laricchia