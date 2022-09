Grosso tornado si abbatte su Civitavecchia (Roma), ci sono danni!

E’ una mattinata di maltempo su parte del Nord e del Centro Italia a causa di un impulso di aria più fresca e instabile che sta portando, come nelle attese, temporali anche di forte intensità.

Un vasto sistema temporalesco ha colpito dalle prime ore del mattino il Lazio. A Civitavecchia, sulla costa a nord di Roma, si è formato anche un tornado. Il vortice, probabilmente generatosi in mare, ha raggiunto la terraferma, causando diversi danni materiali. Per fortuna non ci sarebbero feriti, almeno secondo le ultime notizie disponibili.

La violenta tromba d’aria (ricordiamo essere sinonimo di “tornado”) si è abbattuta sul litorale verso l’area tra Frasca e Sant’agostino e verso la centrale Enel di Tvn, arrivando a fare danni sino in località Pantano e rendendo inagibile il drive-in per i tamponi covid della Asl Roma 4. La furia del vento ha sradicato diversi alberi, danneggiato vegetazione e abbattuto pali e alcuni muri. Probabili danni anche ad alcune abitazioni.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore. Intanto ecco alcune immagini del tornado:

A cura di Francesco Ladisa