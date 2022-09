Intenso terremoto nel Mar Ionio, a largo di Cefalonia: tremori fino al Sud Italia

Una intensa scossa di terremoto si è verificata stamane nel Mar Ionio, poco a largo delle isole greche di Cefalonia e Zante.

Il sisma, avvenuto esattamente alle 9:36, è stato di magnitudo 5.3 (stima del centro sismico euro-mediterraneo, 5.6 invece la stima dell’INGV) e ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito fortemente in gran parte della Grecia, in particolare nella regione del Peloponneso, della Grecia centrale e nelle isole ioniche, vicine all’epicentro. Lievi tremori sono stati percepiti anche all’estremo Sud Italia, in particolare fra Sicilia orientale, Calabria e Salento.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa