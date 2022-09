Violento terremoto in Papua Nuova Guinea: crolli, vittime e feriti

Una violenta scossa di terremoto si è verificata in Papua Nuova Guinea oggi, quando in Italia era l’1:46 (alle 9:46 ore locali). Il sisma è stato di magnitudo 7.6 ed ha avuto epicentro nell’area orientale del paese, circa 67 km a est di Kainantu e 80 km a nord-ovest di Lae.

Secondo le ultime notizie, sono 5 le vittime provocate dal terremoto, che ha generato frane, smottamenti, crepe nel terreno e crolli di strade, ponti ed edifici, in un raggio di diverse decine di chilometri dall’epicentro. Almeno 4 le persone rimaste ferite, ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio.

I terremoti, anche di forte intensità, sono comuni in Papua Nuova Guinea, che si trova sull'”Anello di fuoco” dell’Oceano Pacifico, un punto caldo per l’attività sismica per effetto dell’attrito tra le placche tettoniche.

BREAKING 🇵🇬 : Death toll rises to 5 ♦️At least five people die and several injured after magnitude 7.6 earthquake hit northeastern Papua New Guinea#PapuaNewGuinea pic.twitter.com/kNOPTJvdXi — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 11, 2022

A cura di Francesco Ladisa