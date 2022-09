Previsioni meteo, estate agli sgoccioli. Laricchia: “fuori le maniche lunghe dal week-end”

Siamo ormai alle porte di un netto e quasi sicuro definitivo cambio di passo sul Vecchio Continente. L’estate è agli sgoccioli non solo dal punto di vista stagionale (tra 10 giorni avrà inizio l’autunno astronomico) ma anche in termini di temperature e condizioni meteorologiche. Il cambiamento inizierà nel week-end e sarà davvero brusco, come ci racconta l’esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia.

Quanto durerà il caldo? “La settimana sarà senza dubbio molto calda, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Pensate che tra mercoledì e giovedì raggiungeremo temperature di 36-38°C in diverse località di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, come se ci trovassimo nel pieno di luglio. Ma sarà davvero l’ultima ondata di caldo! Da sabato affluirà al centro e al nord l’aria molto più fresca dal nord Europa, da domenica toccherà anche al sud”.

Si legge in giro dell’arrivo di aria artica, sarà proprio così? “Esattamente, la massa d’aria in arrivo è di provenienza artica ma ovviamente non deve farci pensare a freddo intenso e neve. Ci troviamo pur sempre a settembre, pertanto le masse d’aria non sono ancora sufficientemente fredde, ma ciò non toglie che una massa d’aria proveniente dall’artico non debba chiamarsi in tal modo”.

Quanto scenderanno le temperature? “Il calo termico sarà brusco e vertiginoso: dapprima toccherà al nord da sabato, poi al sud da domenica. Le temperature scenderanno di oltre 10°C ovunque in meno di 48 ore, con picchi addirittura vicini ai 14-15°C. Ad esempio sul versante adriatico passeremo da temperature di 33-34°C a valori vicini ai 20-21°C in appena due giorni.

Dovremo cambiare il guardaroba? “Beh, direi sia quasi ora! Se venerdì la temperatura sarà ancora “da mare”, domenica occorrerà una maglia a maniche lunghe per non sentire la sensazione del freddo. Di notte e all’alba potrebbe servire addirittura qualcosina in più al nord e nelle zone interne del centro: da domenica in poi le temperature minime saranno vicine ai 10-13°C, insomma pienamente autunnali! Qualche grado in più di notte al sud, ma le maniche lunghe e anche una giacca autunnale sarà indispensabile.”