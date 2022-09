Forte maltempo in arrivo: avviso dell’Aeronautica Militare per tre regioni

L’avvicinamento di una vasta saccatura nord-atlantica dall’Europa occidentale determinerà l’ingresso di umide e instabili correnti sud-occidentali nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle regioni centro-settentrionali. Ciò favorirà, anche per effetto dell’aria calda di matrice sub-tropicale presente sul bacino del Mediterraneo, lo sviluppo di temporali anche di forte intensità.

I fenomeni interesseranno in particolar modo le regioni centrali del versante tirrenico. Vediamo l’avviso dell’Aeronautica Militare relativo a questa fase di maltempo.

Avviso di FENOMENI INTENSI dell’Aeronautica Militare

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

– DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE APPENNINICHE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI 15 SETTEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU UMBRIA;

– DAL MATTINO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU LAZIO CON FENOMENI MOLTO INTENSI.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa