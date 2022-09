Alluvione nelle Marche: bilancio si aggrava, 10 le vittime. Disperse 4 persone tra cui due bambini.

E’ salito a 10 il bilancio delle vittime della tremenda alluvione che ha colpito le Marche fra il pomeriggio di ieri e la notte. Lo si apprende da una nota della prefettura di Ancona. Continuano intanto le ricerche di persone disperse, almeno 4 secondo gli ultimi aggiornamenti, tra cui due bambini.

Sono almeno 180 i vigili del fuoco al lavoro nella zona del nubifragio che ha colpito la regione: sono state salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi, spiega il Corpo dei vigili del fuoco.

“E’ una situazione apocalittica, una cosa che in tanti anni non ho mai visto”, ha detto Carlo Manfredi, sindaco di Castellone di Suasa, centro in provincia di Ancona. “Piante e alberi trasportati come fuscelli. Purtroppo siamo ancora alla ricerca del bambino di 8 anni. Ieri notte fortunatamente abbiamo trovato la mamma ancora in vita. Era in auto poi ha visto questa corrente d’acqua arrivare ed è scesa con il bambino in braccio ma poi sono stati trascinati via”, ha aggiunto. Le vittime sono a Ostra, a Trecastelli e a Barbara, tutti centri dell’anconetano.

A cura di Francesco Ladisa