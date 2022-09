Alluvione nelle Marche: notte di paura anche sulla costa a Senigallia per la piena del fiume Misa

Sono ore estremamente difficili per le Marche, colpite da una pesantissima alluvione che sta mettendo in ginocchio soprattutto le aree interne fra le province di Pesaro Urbino e Ancona (guarda qui tutte le news).

Forti nubifragi continuano ad abbattersi soprattutto nell’area centrale della regione, nella provincia anconetana. Se nel pomeriggio le aree alluvionate erano quelle più interne, nel corso della serata la situazione è andata peggiorando anche più a ridosso della fascia costiera, con esondazioni di corsi d’acqua, allagamenti e smottamenti diffusi.Â

Preoccupante la situazione anche a Senigallia, sul litorale a nord di Ancona, dove sta transitando la piena del fiume Misa in seguito alla discesa a valle delle abbondanti precipitazioni cadute nell’entroterra. In una nota diffusa dopo le 23 dal Comune di Senigallia si legge: “L’acqua inizia ad arrivare nel centro abitato: si ordina a tutti i cittadini di non uscire di casa e di andare ai piani alti. Ponte Garibaldi è completamente ostruito.”Â

La situazione dunque è estremamente delicata. E il buio purtroppo rende ancor più difficili e pericolose le operazioni di soccorso e gli spostamenti.

Piena del fiume Misa a Senigallia

Alluvione ad Ostra

A cura di Francesco Ladisa