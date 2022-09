Cina: si incendia grattacielo a Changsha, decine di piani in fiamme

Un grave incendio sta colpendo in questi minuti un grattacielo nella città di Changsha, capoluogo dell’Hunan, una provincia della Cina centro-meridionale.

Dal sito – riferisce l’emittente televisiva CCTV – fuoriesce fumo denso e decine di piani stanno bruciando pericolosamente. Al momento non si ha notizia di eventuali vittime o feriti.

Sul posto si sono recate diverse squadre di vigili del fuoco. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk

— China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022