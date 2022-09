Forti temporali in Campania: fulmine colpisce e incendia palma sul lungomare di Salerno [VIDEO]

L’ondata di maltempo ha raggiunto nelle ultime ore il Sud Italia e forti temporali si stanno abbattendo come da previsione sulla Campania.

Poco dopo l’alba un temporale caratterizzato da elevata attività elettrica ha colpito la zona di Salerno, causando alcuni disagi. Un fulmine ha centrato una palma sul lungomare Marconi. L’albero si è incendiato ed ha allarmato inevitabilmente gli automobilisti di passaggio, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le operazioni di spegnimento hanno causato un rallentamento al traffico veicolare, già molto intenso in considerazione dell’orario di ingresso degli alunni a scuola e di apertura degli uffici. Per fortuna non sono stati registrati feriti.

A cura di Francesco Ladisa