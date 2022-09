Previsioni meteo: fine del caldo nel week-end, brusco calo termico e venti impetuosi sulle Adriatiche

L’Italia continua ad essere interessata da correnti umide e fortemente instabili che stanno portando forti temporali e fenomeni purtroppo di estrema violenza su alcune zone, come accaduto nelle Marche, colpite da una grave alluvione.

La situazione barica però è destinata a cambiare radicalmente nel corso del week-end, quando farà ingresso sulla penisola la parte meridionale di una imponente saccatura artica collocata sull’Europa centro-settentrionale. Questa determinerà un brusco abbassamento delle temperature a cominciare dal nord e in estensione entro Domenica a tutta l’Italia.

Ci saranno inoltre nuove piogge e temporali nella giornata di Sabato e irromperanno anche forti venti dai quadranti settentrionali. Vediamo più nel dettaglio le previsioni per Sabato e Domenica.

Sabato 17 Settembre – Fra nottata e primo mattino ancora rovesci e temporali, anche di forte intensità , fra Campania, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale, in esaurimento nelle ore successive. Al contempo fa irruzione l’impulso freddo e instabile in Adriatico: piogge e temporali su nord-est, fra Emilia Romagna, Marche e Umbria. Anche qui possibilità di fenomeni intensi, associati a grandinate (di piccole-medie dimensioni), raffiche di vento. Al pomeriggio veloci rovesci potranno raggiungere anche Abruzzo, Molise e nord Puglia. Previste anche nevicate in montagna al di sopra dei 1800-1900 metri su arco alpino e Appennino centro-settentrionale. Tempo che si manterrà nel complesso asciutto al nord-ovest e sul versante tirrenico. Attenzione ai venti di bora e grecale sui settori adriatici, soprattutto su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con raffiche vicine o localmente superiori ai 90-100 km/h. Temperature in netto calo al nord e sulle centrali adriatiche, ancora abbastanza caldo invece al Sud.

Domenica 18 Settembre – L’aria fresca e più secca irromperà su tutta la penisola, portando da una parte un calo delle temperature anche al centro-sud dall’altra un miglioramento delle condizioni meteo. Previsti infatti cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con assenza di precipitazioni. Ancora ventilazione sostenuta al Sud, specie sulla Puglia, dai quadranti settentrionali, ma con attenuazione nel corso della giornata. Temperature come detto in calo finalmente anche al Sud: valori massimi compresi in genere fra i 19-24 gradi.

A cura di Francesco Ladisa