Violenta supercella in Veneto: grandinate devastanti e danni nel padovano

Un violento temporale sta colpendo attualmente il Veneto, fra le province di Padova e Venezia. Il sistema temporalesco presenta evidenti caratteristiche di supercella, come testimoniano anche le immagini (presenza di un mesociclone all’interno del temporale, ovvero una bassa pressione in rotazione)

Il temporale è dunque particolarmente severo e ha già prodotto delle pesanti grandinate. L’area più colpita è quella del padovano, in particolare l’area a ovest di Padova, fra Montegalda, Mestrino, Rubano, e l’area subito a sud della città , specie fra Albignasego, Ponte San Nicolò. In queste zone sono caduti chicchi di grandine anche molto grossi, fino a 4-6 centimetri. La grandine però non ha risparmiato nemmeno la città di Padova.

La grandinata ha causato sicuramente ingenti danni. Colpite ancora una volta coltivazioni e vegetazione locali, ma ci sono danni anche ad automobili, giardini, abitazioni.

