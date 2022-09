Alluvione Marche, ultim’ora: ritrovato corpo di uno dei 3 dispersi

E’ stato individuato il corpo di uno dei 3 dispersi nei territori alluvionati delle Marche. Ne da notizia l’Ansa, che precisa che il corpo, probabilmente di un uomo, è stato ritrovato nella zona di Serra dei Conti, nell’entroterra anconetano, una delle aree più colpite dai nubifragi.

Fino a stamane mancavano all’appello tre dispersi: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. Quest’ultimo potrebbe essere l’uomo ritrovato senza vita nelle ultime ore. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte alla luce delle fotoelettriche.

Ricordiamo che le vittime accertate finora sono 11. Centinaia invece gli sfollati in all’alluvione. Oltre 100 hanno trascorso la notte in un centro di accoglienza allestito dalla Caritas a Senigallia. Starebbe invece tornando parzialmente attivo il servizio idrico all’interno di case e attività che era stato interrotto in varie zone da ieri mattina.

A cura di Francesco Ladisa