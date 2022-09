Grosso tornado si abbatte sulla costa tirrenica in Calabria: danni a Tortora Marina [VIDEO]

La preannunciata perturbazione a carattere di fronte freddo sta portando condizioni di instabilità insieme a forti venti principalmente sulle regioni di nord-est e quelle centrali adriatiche.

Dei locali rovesci però interessano nelle ultime ore anche il basso versante tirrenico. Un piccolo temporale ha dato vita a una tromba marina di notevoli dimensioni nel primo pomeriggio sul litorale tirrenico cosentino, fra Praia di Mare, Tortora Marina.

Il vortice è nato in mare e ha poi raggiunto la costa penetrando per alcuni metri sulla terraferma. Particolarmente colpita la frazione di Tortora Marina, dove il tornado ha sollevato da terra sdraio e ombrelloni, scaraventandoli in ogni direzione. Alcuni sono arrivati sulla passeggiata del Lungomare Sirimarco e anche oltre, sulla strada e sulla piazza Stella Maris. Le raffiche di vento hanno danneggiato il tetto già malandato della chiesa Stella Maris e devastato il vicino parco giochi. I danni economici dunque sarebbero ingenti, ma per fortuna non si registrano feriti.

A cura di Francesco Ladisa