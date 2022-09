Venti fortissimi e ancora danni nelle Marche: albero cade su auto a Jesi (Ancona)

I forti venti di bora innescati dal fronte freddo che sta progressivamente scivolando lungo l’Adriatico hanno raggiunto in queste ore le Marche.

Raffiche fino a 60-80 km/h (e localmente più intense) stanno investendo soprattutto l’area centro-settentrionale della regione. Diversi le piante e gli alberi abbattuti, specie lungo la costa e nel primo entroterra. La nuova ondata di maltempo sta portando anche piogge e locali temporali nell’anconetano, duramente provato dall’alluvione. Per fortuna si tratta di fenomeni meno intensi e soprattutto non a carattere persistente come quelli avvenuti 2 giorni fa.

E’ il vento a creare al momento le maggiori criticità , come detto poc’anzi. A Jesi, in provincia di Ancona, un grosso albero è stato sradicato ed è finito su alcune auto in transito. L’incidente si è verificato lungo il Viale della Vittoria, all’altezza dell’hotel Mariani, alle 12.15 circa. Per fortuna tutte le persone coinvolte sono rimaste illese.

A cura di Francesco Ladisa