Violento terremoto a Taiwan: crolli di edifici e frane

Una violenta scossa di terremoto si è verificata sull’isola di Taiwan stamane, alle 8:44 ora italiana. Il sisma è stato di magnitudo 6.9 secondo le rilevazioni dell’USGS e ha avuto epicentro sulla costa sud-orientale del paese, nei pressi della cittadina di Chishang, 88 km a sud di Hualien City. Altre scosse, tra cui una di magnitudo 6.4, si erano verificate ieri e nelle ore precedenti nella stessa area.

Dalle prime informazioni disponibili, il forte terremoto ha causato alcuni crolli e crepe in molti edifici, oltre a frane e smottamenti. Nella città di Yuli, almeno un palazzo, che ospitava un mini market al piano terra, è crollato. Non si hanno notizie al momento di vittime o feriti.

In seguito al sisma un treno è deragliato nella zona, ma non ci sono state vittime per l’incidente, ha affermato l’amministrazione ferroviaria di Taiwan.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso anche un avviso di tsunami, successivamente rientrato.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore

A cura di Francesco Ladisa