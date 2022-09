Terremoto Taiwan: i momenti terribili della scossa [VIDEO]

Un violento terremoto ha colpito il sud-est dell’isola di Taiwan ieri mattina, provocando ingenti danni materiali, 1 vittima e una ottantina di feriti (leggi qui gli ultimi aggiornamenti).

Ecco dei nuovi video diffusi sui social media che mostrano i momenti terribili della forte e lunga scossa di terremoto, che ha avuto epicentro nei pressi di Chishang.

Sunday, September 18, 2022: The USGS initially registered it at 7.2, before downgrading it to 6.9.#Taiwan #Earthquake #TaiwanEarthquake #Tsunami pic.twitter.com/E2fZ7pVjrC

— Aprajita Choudhary 🦋 (@aprajitanefes) September 19, 2022