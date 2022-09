Instagram Down: problemi e crash continui con la famosa applicazione

Instagram non funziona correttamente: dopo le ore 18 sono iniziati dei problemi con il famoso social network e molti utenti (non tutti) stanno segnalando malfunzionamenti.

In particolare gli utenti lamentano problemi di aggiornamento del feed sia su mobile che sulla versione desktop. A tratti l’applicazione si chiude da sola o va in freeze. Il motivo dei problemi non è noto al momento e l’azienda non si è ancora pronunciata.

Il sito Downdetector, dedicato proprio ai feedback sui malfunzionamenti ai più popolari servizi e software, sta raccogliendo in questi minuti numerose segnalazioni (grafico sopra).

A cura di Francesco Ladisa