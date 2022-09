Allerta meteo della Protezione Civile: forte maltempo in arrivo da domani al centro-nord

Una perturbazione legata all’affondo di una vasta saccatura atlantica sull’Europa occidentale determinerà da domani una fase di forte maltempo sull’Italia, a iniziare dal centro-nord.

Ecco l’allerta della Protezione Civile:

Maltempo: allerta gialla in 7 regioni

Temporali e venti forti al Centro Nord. Avviso meteo del 23 settembre

Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina l’instaurarsi sull’Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle Regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali.

L’avviso prevede dal mattino di domani, sabato 24 settembre 2022, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie settori settentrionali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, allerta gialla, su Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nonché su parte di Piemonte, Liguria, Veneto e Marche.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

