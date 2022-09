Previsioni meteo: oggi primo giorno d’Autunno con bel tempo, ma da domani forte maltempo

L’autunno si apre oggi (l’equinozio è caduto esattamente alle 3:03 di venerdì 23 settembre) all’insegna dell’alta pressione e del bel tempo. La giornata trascorrerà infatti con condizioni meteo generalmente stabili e cieli in prevalenza sereni. Maggiore nuvolosità prevista sulle regioni settentrionali, in progressivo aumento nel corso del giorno, e sulla Sicilia, qui con residue precipitazioni, in particolare sui settori meridionali. Le temperature non subiranno particolari variazioni o saranno al più in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri.

Si tratterà però dell’ultimo giorno con l’alta pressione, perché da domani una intensa perturbazione porterà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. Peggioramento che Sabato interesserà il centro-nord e Domenica si estenderà invece al centro-sud, con piogge e temporali anche a carattere di nubifragio e venti forti.

Il maltempo poi proseguirà anche all’inizio della prossima settimana, con tante piogge sullo Stivale in un contesto caratterizzato da correnti meridionali e un clima quindi non particolarmente fresco.

A cura di Francesco Ladisa