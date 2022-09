Avviso di FENOMENI INTENSI dall’Aeronautica Militare: ecco le regioni interessate

Correnti umide e instabili occidentali apporteranno una fase di marcato maltempo sull’Italia fra domani e Venerdì. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi rivolto a diverse regioni, vediamo quali:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle 12:00 UTC del 28/09/22

IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DELLA DEPRESSIONE NOMINATA DAL CNMCA DINO, DOMANI, GIOVEDI 29 SETTEMBRE 2022, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

– DALLE PRIME ORE E PER LE SUCCESSIVE 24 SU MOLISE;

– DALLE PRIME ORE E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU LAZIO E CAMPANIA;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU TOSCANA, SARDEGNA ED ABRUZZO.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDONO, ALTRESI’, PIOGGE ABBONDANTI DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa