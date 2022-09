L’uragano Ian fa paura: imminente l’impatto con la Florida!

E’ imminente l’impatto del violento uragano Ian sulla Florida, previsto nel primo pomeriggio di oggi dal Servizio Meteorologico Usa.

Attualmente Ian è un uragano di categoria 4, con venti medi che soffiano attorno all’occhio fino a 240-250 km/h (valori che lo separano di poco dalla categoria 5).

Nelle prossime ore l’uragano passerà a ovest delle Keys per poi toccare terra a Port Charlotte, a sud di Sarasota, sulla costa ovest della Florida. I Meteorologi hanno dichiarato che il suo arrivo porterà piogge torrenziali, venti catastrofici e inondazioni, con onde alte fino a 5 metri sulla costa sud-occidentale della Florida, in particolare sulle aree costiere tra Punta Gorda e Fort Myers. Oltre 2,5 milioni di persone sono sotto l’ordine di evacuazione, anche se non c’è alcuna legge che può costringere gli abitanti ad andarsene.

Ian ha già colpito Cuba causando ingenti danni e un bilancio ancora provvisorio di due morti. La tempesta ha portato alla paralisi completa dell’erogazione di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e provocato gravi danni alle infrastrutture edilizie e produttive, e ai raccolti di tabacco.

Via Twitter il capo dello Stato ha ribadito che “il danno causato da Ian è enorme, e non è stato possibile ancora quantificarlo. Gli aiuti stanno già arrivando da tutto il Paese”. Díaz-Canel ha infine confermato che la provincia di Pinar del Río è il “territorio che più è stato devastato”, aggiungendo che, ugualmente, le province di “L’Avana, Artemisa e Mayabeque, e in misura minore l’Isola della Gioventù” presentano situazioni di emergenza.

Uragano #Ian Dopo aver lasciato al buio #Cuba, ha raggiunto la Florida. Secondo gli esperti Usa è diventato una tempesta di categoria 4 “estremamente pericoloso”. Si prevede che causerà “un’ondata di tempeste, venti catastrofici e inondazioni”. Servizio Alba Arcuri pic.twitter.com/hix3KGiLBI — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 28, 2022

A cura di Francesco Ladisa