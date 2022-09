L’uragano Ian ha raggiunto la Florida: inondazioni devastanti in atto [VIDEO]

Come preannunciato in questo articolo, l’uragano Ian sta impattando sulla costa sud-occidentale della Florida in queste ore. Il landafall è avvenuto nel tratto costiero fra Capo Coral e Venice, con venti prossimi ai 240 km/h, piogge torrenziali e mare in tempesta.

In atto anche un importante “storm surge”, il fenomeno dell’ondata di marea simile allo tsunami che si verifica in presenza di sistemi meteorologici con una profonda bassa pressione come appunto i cicloni tropicali (che innesca un effetto di risucchio sulla superficie marina).

Inondazioni devastanti sono già in atto in diverse città: l’area fra Fort Myers e Naples è quella al momento più colpita, con il mare che ha invaso strade ed edifici, raggiungendo addirittura il livello dei tetti delle case. Si temono danni pesantissimi.

Secondo gli esperti, Ian potrebbe essere uno degli uragani più violenti e dannosi nella storia degli Usa (leggi qui per approfondire).

Ecco le prime impressionanti immagini che arrivano dalle aree colpite:

Probably the worst footage yet of #HurricaneIan in Fort Myers. Buildings underwater. pic.twitter.com/m0HyiLs2ZE — Hurricane Ian Footage (@IanFootage) September 28, 2022

A cura di Francesco Ladisa