Una tempesta di fulmini si abbatte su Sofia, capitale della Bulgaria. Morti e feriti.

Un forte temporale nel pomeriggio di Martedì ha colpito in pieno Sofia, la capitale della Bulgaria. Pioggia torrenziale e fulmini hanno creato disagi e purtroppo anche delle vittime.

Tre persone sono rimaste uccise a causa di un fulmine caduto in un parco nel centro della città , probabilmente mentre erano al riparo dalla pioggia sotto un albero. Ferito sempre da un fulmine un altro uomo, portato in ospedale in condizioni critiche, con ustioni sul 20% del corpo.

La capitale bulgara è stata colpita da più di 800 fulmini, caduti in un meno di un’ora, secondo le analisi dei meteorologi. La pioggia abbondante ha creato invece disagi e allagamenti sia nelle strade e nei sottopassaggi del centro sia nei vicini sobborghi.

A cura di Francesco Ladisa