Morti e distruzione dopo il passaggio dell’Uragano Ian in Florida: le incredibili immagini dall’alto su Fort Myers

L’uragano Ian ha lasciato una lunga scia di distruzione dopo il suo passaggio sulla Florida. L’ultimo bilancio aggiornato è di 17 vittime, 2,6 milioni di abitanti senza luce e danni materiali catastrofici.

Molte persone risultano ancora intrappolate e si contano anche diversi dispersi, per tanto si teme che il bilancio possa aggravarsi con il passare delle ore e dei giorni.

Dopo aver colpito Cuba, Ian ha toccato terra a Cayo Costa, vicino a Fort Myers, come uno degli uragani più violenti mai abbattutosi sugli Usa, con venti che hanno toccato 240 km orari. Hardee, Charlotte, Lee e Highlands sono state le contee più colpite.

Drammatiche le immagini dalla cittadina di Fort Myers, letteralmente invasa dall’acqua dell’oceano, dove sono state distrutte numerose abitazioni. La zona portuale è stata devastata, con barche e yatch trascinati via dalla furia dell’acqua.

Drone footage shows the aftermath of Hurricane Ian at a marina in Fort Myers, Florida.

“Everything is pretty much wiped out,” says Anvar Ruziev, who captured the video. https://t.co/QT02b41osK pic.twitter.com/UllLlCT7nf

— CNN (@CNN) September 30, 2022