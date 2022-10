Uragano Ian: l’incredibile video dell’arrivo dell’onda di tempesta. Bilancio sale a oltre 50 morti.

Ecco un altro video impressionante sull’uragano Ian in Florida. Il filmato, che vi mostriamo di seguito, riprende la devastante onda di tempesta (storm-surge) che si abbatte sulla cittadina costiera di Fort Myers, una delle località più colpite del paese, in gran parte inondata dall’oceano. Incredibile l’innalzamento del livello del mare, di oltre 4-5 metri, avvenuto in un breve lasso di tempo.

Il video (accelerato) è a cura di Max Olson, cacciatore di tempeste.

Intanto è salito il bilancio provvisorio dell’uragano in Florida: le vittime sono più di 50. Di queste almeno 18 sono morte per annegamento e altre tre quando i respiratori da cui dipendevano hanno smesso di funzionare a causa dei blackout registrati nelle zone colpite. Ian, dopo essersi indebolito e diventato una tempesta tropicale, si è nuovamente rinforzato tornando ad essere un uragano, grazie all’energia acquisita dalle acque dell’Atlantico, e ha colpito lo stato della Carolina del Sud. Il centro della tempesta ha colpito la cittadina di Georgetown, fra Charleston e Myrtle Beach.

A cura di Francesco Ladisa