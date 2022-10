Il cielo di Ottobre: affascinante eclissi di sole parziale visibile da tutta Italia, ecco data e info

Il mese di Ottobre regalerà un affascinante spettacolo astronomico, ovvero un’eclissi parziale di sole, che sarà visibile in tutta Italia nella giornata di Martedì 25.

L’eclissi non interesserà l’intero disco solare ma in media un 20% di esso. Alla latitudine di Roma, l’eclissi inizierà alle 11:25 (ora locale) e terminerà alle 13,19, con il 27% del diametro solare coperto, mentre nell’Italia settentrionale e meridionale lo spettacolo sarà rispettivamente anticipato e posticipato di alcuni minuti.

Per godere dello spettacolo, piuttosto raro anche se non parliamo di un’eclissi totale, occorrerà munirsi di occhiali o filtri certificati, appositi per l’osservazione del sole senza rischiare di danneggiare i nostri occhi.

Più fortunati rispetto a noi saranno altri paesi come quelli delle aree più settentrionali dell’Emisfero boreale, dove la luna “coprirà” un’area maggiore del sole. Circa l’82% del disco solare sarà oscurato dall’ombra della Luna nella fase “clou” dell’evento nell’area del Polo Nord. In Russia fino all’80% del Sole sarà eclissato, e la percentuale scende al 70% in Cina, al 63% in Norvegia e al 62% in Finlandia.

A cura di Francesco Ladisa