INGV: a Settembre 1282 terremoti registrati, ecco mappa e analisi della sismicità del mese

L’INGV ha pubblicato il consueto aggiornamento sulla sismicità del mese scorso. Sono 1282 i terremoti registrati a Settembre, in linea col numero degli eventi sismici nel mese di Agosto. Di seguito, l’articolo completo:

Mappa dei terremoti avvenuti in Italia e nelle aree limitrofe dal 1 al 30 settembre del 2022.

Sono stati 1282 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 30 settembre 2022, un numero quasi invariato rispetto al mese di agosto, con una media che si attesta intorno ai 42 terremoti al giorno circa. Dei 1288 eventi registrati, 161 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 20 magnitudo pari o superiore a 3.0.

Il terremoto di magnitudo maggiore registrato in questo mese è avvenuto il 10 settembre nella Francia meridionale (Mb 4.6) vicino al confine con la Svizzera. Un altro evento di magnitudo superiore a 4 si è stato localizzato sulla Costa Albanese meridionale (Mb 4.2) il 18 settembre.

In questo mese nella giornata del 22 settembre in alcune aree in Italia sono stati registrati a distanza di poche ore diversi eventi sismici e sequenze. Alle 12:24 un terremoto di magnitudo Mw 3.9 (ML 4.1) localizzato 4 km da Folignano in provincia di Ascoli Piceno, al confine con la provincia di Teramo, seguito da una sequenza con oltre 70 eventi anche nei giorni successivi. Alle 15:39 un evento di magnitudo Mw 4.0 (ML 4.1) localizzato nel comune di Bargagli (GE), pochi chilometri a est di Genova, anche questo seguito nelle ore successive da altri piccoli eventi di bassa energia. Infine alle ore 17:47 nell‘Appennino tosco-emiliano, tra le province di Modena e Lucca, un terremoto di magnitudo ML 3.8 (Mw 3.7), il primo di una sequenza di altri 130 terremoti circa registrati a settembre nell’area (massima magnitudo ML 3.2).

A cura di Francesco Ladisa