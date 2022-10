Forte terremoto in Iran: oltre 250 persone ferite

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Iran nord-occidentale nella notte, alle 2:21 ora italiana.

Il sisma, magnitudo 5.6, ha avuto epicentro in un’area densamente popolata: circa 11 km a sud-est dalla città di Khowy, che conta oltre 170 mila abitanti. L’area è quella vicina al confine con l’Azerbaigian.

Numerosi edifici sono stati lesionati e hanno subito crolli, anche perché non particolarmente resistenti. Secondo l’unità per le emergenze di Kohwy «276 persone sono rimaste ferite. Di queste, 68 sono state portate in ospedale per fratture di lieve entità ».

A cura di Francesco Ladisa