Frana devastante sulla città di Las Tejerías, in Venezuela: almeno 25 morti e numerosi dispersi

Una frana devastante ha colpito la località di Las Tejerías, nel Venezuela centrale, a seguito di giorni di piogge torrenziali e inondazioni. Il bilancio è drammatico: almeno 25 persone hanno perso la vita, una cinquantina ancora i dispersi.

Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, la città è stata travolta da una colata di fango, con rocce e alberi che hanno attraversato diversi quartieri. Il dramma si è consumato nella tarda serata di sabato 8 ottobre.

I residenti hanno avuto solo pochi secondi per mettersi in salvo quando i detriti sono precipitati a valle da una montagna sopra le case. Decine di quartieri, aziende e case sono state distrutte. Saranno allestiti rifugi per la protezione di coloro che hanno perso la casa, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro con l’aiuto di cani addestrati e droni nella speranza di trovare sopravvissuti.

#ULTIMAHORA terrible situación se vivió anoche en #Tejerias producto de las torrenciales lluvias. Les pido que seamos solidarios con nuestra gente. #Solidaridad pic.twitter.com/CYkTRuzX8a — EL FOTÓGRAFO (@angelgodoy3) October 9, 2022

A cura di Francesco Ladisa