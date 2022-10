Anticiclone africano verso l’Italia, Laricchia: “questa sarà la vera OTTOBRATA”

Non ci sono più dubbi sul ritorno dell’anticiclone africano nel Mediterraneo: le perturbazioni atlantiche che negli ultimi giorni hanno interessato diverse nostre regioni avranno ancora poco da dire prima di lasciar nuovamente spazio all’alta pressione. “Dal week-end tornerà l’anticiclone africano e riporterà temperature decisamente alte per il periodo”, annuncia l’esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia.

Come mai questo ritorno prorompente dell’alta pressione africana? “La causa la troviamo in Atlantico, vicino le coste europee, dove nei prossimi giorni si svilupperà una vasta e profonda depressione. La risposta fisiologica che la natura escogita è proprio quella di una risalita di aria calda e stabile ad est della depressione, proprio in direzione del Mediterraneo e dello Stivale”.

Tornerà il caldo? “L’anticiclone africano non passerà inosservato, nonostante ci troviamo nel pieno di ottobre e dell’autunno. Senza dubbio durante le ore centrali registreremo temperature molto alte per il periodo, addirittura fino a 26-28°C specie nei settori lontani dal mare e dalle brezze. La Sardegna rischia di essere la regione più calda tra domenica e martedì prossimo, con picchi di 30-31°C. Insomma per alcune località costiere del sud si potrebbe anche pensare al ritorno in spiaggia“.

Quanto durerà questo periodo stabile? “Stabilità e clima quasi estivo saranno protagoniste per diversi giorni tra il week-end e la prossima settimana. Ad oggi potrei indicare come periodo più stabile e caldo quello tra domenica 16 e mercoledì 19. Ma attenzione, il nordovest potrebbe ritrovarsi al margine dell’anticiclone e subire gli effetti delle correnti atlantiche. In tal caso avremo un aumento delle temperature su regioni come Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, ma allo stesso tempo anche rischio di rovesci e temporali. Su quest’ultimo punto, tuttavia, ci sono parecchie incertezze e bisognerà attendere aggiornamenti più precisi”.

Insomma, possiamo parlare di ottobrata? “Dobbiamo farlo! Questa sarà la vera ottobrata, ben più marcata di quella arrivata ad inizio mese. Le temperature saliranno fino a 4-6°C oltre le medie del periodo su tutta la penisola, soprattutto di giorno. Naturalmente di notte farà molto più fresco visto che siamo nel pieno di ottobre e l’irraggiamento notturno fa il suo lavoro.”

Aggiornamenti ed una sana divulgazione meteorologica li trovate anche sul profilo di Raffaele, cliccando qui>>>

A cura di Raffaele Laricchia