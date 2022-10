Forte perturbazione in arrivo al centro-sud, AVVISO DI FENOMENI INTENSI dall’Aeronautica Militare

Un vortice ciclonico in progressivo avvicinamento da ovest colpirà nella giornata di domani il centro-sud, portando piogge e temporali anche di forte intensità soprattutto sulle regioni meridionali.

L’Aeronautica Militare ha infatti emesso un avviso di fenomeni intensi per la giornata di domani. Vediamo il comunicato:

AVVISO DI FENOMENI INTENSI DELL’AERONAUTICA MILITARE

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU CAMPANIA, BASILICATA E SICILIA;

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU PUGLIA E CALABRIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa