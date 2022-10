Scosse di terremoto avvertite a Roma negli ultimi minuti – aggiornamenti LIVE

Una serie di scosse di terremoto di lieve entità sono state avvertite negli ultimi minuti a Roma.

Tre gli eventi sismici registrati fra le 23:38 e le 23:55 di Martedì 11 Ottobre. Magnitudo massima 2.1 (come vediamo dalla tabella). L’epicentro è localizzato nell’area est di Roma, poco fuori dal Raccordo Anulare, nei pressi di Tor Vergata.

Le scosse, seppur di entità molto leggera, sono state avvertite distintamente da un gran numero di gente, soprattutto nei quartieri orientali della capitale e nei comuni situati a pochi chilometri dall’epicentro, come Ciampino, Frascati. Questo anche grazie alle caratteristiche del sottosuolo che tendono ad amplificare le onde sismiche nell’area di Roma.

Naturalmente non si registra alcun danno a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa