Pesanti inondazioni in Vietnam: morti e migliaia di evacuati

Devastanti inondazioni hanno colpito nelle ultime ore il Vietnam centrale, in seguito alla caduta di piogge torrenziali associati al passaggio della violenta tempesta tropicale Sonca.

Le aree più colpite sono le province di Quang Ngai, Quang Binh, Quang Tri , Quang Nam e Thua Thien Hue, nonché gran parte della città di Da Nang, meta turistica e località famosa per le sue spiagge di sabbia. Qui sono precipitati oltre 700 millimetri in circa 12 ore, causando un’alluvione di proporzioni storiche. Acqua e fango hanno invaso le strade e allagato migliaia di case.

Le autorità hanno segnalato sei vittime a Da Nang e quattro vittime nelle province di Quang Nam e Thua Thien Hue. Migliaia le case danneggiate o distrutte da inondazioni e frane. Più di 37.000 persone che vivono in aree a rischio nella provincia di Thue Thien Hue sono state trasferite in centri di evacuazione. A causa dell’innalzamento del livello del fiume, le autorità stanno pianificando di evacuare circa 14.000 persone nella provincia di Quang Tri.

Anche le infrastrutture di approvvigionamento elettrico sono state danneggiate dalle inondazioni, causando interruzioni di corrente per circa 200.000 clienti.

Il maltempo non è finito qui: ulteriori avverse condizioni meteorologiche sono attese nelle aree colpite nei prossimi giorni, quando il tifone Nesat (ora categoria 2) si avvicinerà dal Mar Cinese meridionale al Vietnam. Secondo le ultime proiezioni modellistiche però, il tifone, dovrebbe declassare in categoria 1 nelle prossime 36 ore e in tempesta tropicale entro giovedì 20, poco prima del suo landfall sulle coste vietnamite.

A cura di Francesco Ladisa