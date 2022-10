Previsioni meteo: sempre più caldo nei prossimi giorni, a fine settimana previsti oltre 30 gradi al centro-sud!

Il vasto campo di alta pressione che si è instaurato sul bacino del Mediterraneo, estendendosi anche all’Europa orientale, continuerà a interessare la nostra penisola nei prossimi giorni, portando tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Fra oggi e Giovedì avremo dunque condizioni di bel tempo, con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi fatta eccezione per foschie e nebbie che continueranno a formarsi sulle pianure e vallate del Nord (a tratti anche nelle zone interne del Centro-Sud) grazie al fenomeno dell’inversione termica. Le temperature continueranno ad essere miti, raggiungendo nelle ore centrali i 22-25 gradi.

A seguire l’alta pressione perderà colpi: un cedimento barico permetterà l’ingresso di una moderata perturbazione atlantica fra Venerdì e Sabato: questa porterà un netto aumento della nuvolosità associato a piogge, locali temporali e un calo termico sul Centro-Nord.

Questa perturbazione non toccherà il Meridione, dove anzi avremo un intensificazione dell’anticiclone africano che richiamerà aria ancor più mite: le temperature, in particolare nelle giornate di Sabato e Domenica, arriveranno a toccare in maniera diffusa i 25-28 gradi.

La giornata di Domenica potrebbe rivelarsi molto calda, praticamente estiva, su buona parte d’Italia, grazie alla nuova ulteriore espansione dell’anticiclone sub-tropicale. Se al Nord avremo ancora nubi e qualche pioggia (ad ora più probabile al Nord-Ovest) che limiteranno le temperature, al Centro-Sud correnti meridionali molto miti e sole faranno registrare valori massimi intorno ai 27-28 gradi, ma localmente ancora più elevati! In particolare, sulle due Isole Maggiori e sulle regioni adriatiche (in presenza di venti di scirocco/libeccio) potremo arrivare a 30-32 gradi, valori decisamente elevati e anomali per il periodo.

A cura di Francesco Ladisa