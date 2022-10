Intensa scossa di terremoto in Nepal: trema la capitale Kathmandu

Una intensa scossa di terremoto si è verificata poco fa (11:22 ora italiana) al confine fra Nepal e Cina, nell’area della regione del Tibet.

Dalle prime stime dei centri sismici, il terremoto ha avuto una magnitudo sui 4.9/5.3 e si è verificato a una profondità di circa 10 km (dati EMSC).

Il terremoto ha avuto un ampio risentimento ed è stato avvertito da molte persone in quanto a soli 77 km dall’epicentro è situata la città di Kathmandu, capitale del Nepal, che conta oltre 1,4 milioni di abitanti. In tanti hanno lasciato momentaneamente gli edifici in cui si trovavano al momento della scossa. Attualmente non risultano danni.

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.Â

A cura di Francesco Ladisa