Panico sul volo Madrid-Benos Aires: forti turbolenze provocano almeno 12 feriti

Viaggio da incubo nella giornata di Martedì su un volo della Aerolineas Argentinas da Madrid a Buenos Aires. L’aereo ha attraversato un’area con forti turbolenze che hanno “sballottato” fortemente il velivolo. A bordo si sono vissuti così diversi minuti di panico, in cui alcune persone sono rimaste ferite. La notizia è stata riportata dal quotidiano iberico “El Pais”.

Stando a un comunicato di Aerolneas Argentinas, i fatti sono avvenuti mentre l’aereo in questione, un “Airbus A330”, stava sorvolando l’Oceano Atlantico, quasi in prossimità del continente sudamericano. «Nel giro di pochi secondi», hanno dichiarato dopo l’atterraggio i passeggeri del volo «le turbolenze hanno provocato forti sballottamenti, a causa dei quali molti di noi hanno subito colpi in diverse parti del corpo».

Almeno 12 persone sono rimaste ferite, in maniera comunque non grave. Otto di loro sono state portate in ospedale per medicazioni e accertamenti.

A cura di Francesco Ladisa