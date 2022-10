Tragedia a Catanzaro: incendio in una casa, morti 3 giovani fratelli

Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro: un incendio è divampato all’interno di un’abitazione, al quarto piano di un palazzo. Il rogo ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 4.

Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è scoppiato in un appartamento situato in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di Catanzaro. I vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dello stabile e per questo gli occupanti dell’appartamento attiguo sono stati fatti evacuare.

Le vittime sono tutte giovanissime: avevano 12, 14 e 22 anni ed erano fratelli. Le sette persone facevano tutte parte dello stesso nucleo familiare. Sono rimasti feriti anche i loro genitori ed altri due fratelli, una bambina di 12 anni ed un ragazzino di 16. La madre e la bambina, in condizioni più gravi, sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania e padre e fratello nell’ospedale di Catanzaro.

Molto probabilmente c’è stato un disperato tentativo di salvataggio da parte delle vittime del rogo. Due dei tre ragazzi che hanno perso la vita volevano arrivare al balcone di casa. I loro corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco in una stanza vicina a quella dove si trova il balcone. Probabilmente – è l’ipotesi dei soccorritori – il fumo potrebbe avere fatto perdere loro i sensi impedendogli di raggiungere la salvezza. La terza vittima, invece, è stata trovata nel bagno.

A cura di Francesco Ladisa