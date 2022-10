Meteo: anticiclone africano ancora più forte ed esteso fra oggi e domani, caldo e sole

Dopo aver lasciato spazio a correnti più instabili negli ultimi giorni sul Nord Italia, l’anticiclone sub-tropicale è adesso in fase di nuova espansione e si sta consolidando su tutta la penisola.

La giornata odierna trascorrerà dunque all’insegna della stabilità atmosferica: i cieli saranno in genere sereni o poco nuvolosi, salvo locali banchi di nebbia e nubi basse in Pianura Padana nelle prime ore del mattino e nottetempo. Qualche addensamento in transito anche sui settori tirrenici, fra Liguria, Toscana e Lazio.

Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Nord, in leggero calo invece al Sud. Raggiungeremo nuovamente valori massimi sui 24-27 gradi, quindi ancora nettamente al di sopra della media del periodo. Venti che risulteranno generalmente deboli di direzione variabile.

Lo stesso copione lo avremo nella giornata di domani, Giovedì 27, con l’alta pressione che garantirà cieli in prevalenza sereni e temperature miti.

A cura di Francesco Ladisa