Esplode palazzina a Lucca: persone sotto le macerie, almeno una vittima

Una palazzina è crollata nel primo pomeriggio di oggi a Lucca in seguito ad un esplosione, provocata probabilmente da una fuga di gas. Il grave incidente si è verificato a Torre, frazione di Lucca che si trova lungo la via per Camaiore.

Un’abitazione è stata interamente distrutta e un’altra adiacente danneggiata. Purtroppo si registra almeno una vittima e tre persone ferite. A perdere la vita una signora di circa 60 anni. Una donna incinta di 36 anni, estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, e due camionisti che transitavano al momento dell’esplosione sono stati trasportati in ospedale. Altre persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie. I soccorsi sono in atto.

L’esplosione è avvenuta all’interno di un edificio composto da due piani e suddiviso in due unità immobiliari. La struttura è collassata intorno alle 14:40. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile e le squadre Usar. Il 118 ha impiegato anche l’elisoccorso Pegaso ed è stata avvertita anche la struttura regionale Cross (la Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario).

🔴 #Lucca, #esplosione alle 14:45 in un’abitazione in località Torre forse per una fuga di gas. Coinvolta una seconda, salvata dai #vigilidelfuoco una donna incinta, ricerche in corso di possibili tre dispersi [#27ottobre 16:00] pic.twitter.com/Oc51iHLnu2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 27, 2022

A cura di Francesco Ladisa