Milano: uomo accoltella cinque persone in centro commerciale ad Assago

Follia in un centro commerciale di Assago, alle porte di Milano, dove un uomo ha accoltellato diverse persone nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, almeno tre di loro sarebbero in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta all’interno del supermercato Carrefour del centro Milanofiori, che è stato subito evacuato dopo l’accaduto.

L’intervento dei soccorritori è ancora in corso: sul posto ci sono i carabinieri e sei ambulanze del 118. Secondo i soccorritori tra i feriti ci sarebbero quattro uomini, tre dei quali giovani – di 28, 30 e 40 anni – e un anziano di 80. Per uno di loro, il più grave, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. I militari stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Al momento, non è chiaro se tratti di una lite o del gesto di uno squilibrato.

L’aggressore, un italiano di 46 anni, è stato già stato fermato dai carabinieri di Corsico. Sempre secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato e avrebbe accoltellato le cinque persone, non si sa ancora se colpite casualmente.

A cura di Francesco Ladisa