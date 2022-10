Ultim’ora: incidente aereo sull’Etna, canadair precipita sul vulcano

Un tragico incidente aereo è avvenuto poco fa in Sicilia, sull’Etna: un Canadair è precipitato e si è schiantato alle pendici del vulcano, nella zona di Linguaglossa, in provincia di Catania. Secondo quanto riporta il quotidiano LaSicilia.it, i due piloti presenti all’interno del velivolo sono deceduti in seguito al violento impatto.

Il canadair – partito da Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro, in Calabria) che, secondo quanto emerso finora, era impegnato in operazioni di spegnimento di un incendio che era divampato in un terreno sul monte Calcinera, è caduto nella zona vicino a un convento di Linguaglossa.

A cura di Francesco Ladisa