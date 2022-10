Covid: addio al bollettino giornaliero del Ministero della Salute

Addio al bollettino giornaliero sull’andamento del Coronavirus in Italia. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato oggi che è stata presa la decisione di abbandonare l’ormai consueto bollettino quotidiano sul Covid (nuovi casi, decessi, ricoveri) e di sostituirlo con un report a cadenza settimanale.

Il ministro ha dichiarato che “a 6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”.

Pertanto “anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva – si precisa – la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso”.

“Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c’era una volta. Man mano lavoriamo per un ritorno ad una maggiore libertà” ha aggiunto Schillaci.

