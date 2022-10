Volo da incubo per un aereo di linea diretto in Paraguay: atterrato col muso distrutto e senza un motore [VIDEO]

Avventura da incubo per i passeggeri e il personale di un aereo di linea decollato Mercoledì da Santiago del Cile e diretto ad Asunción, capitale del Paraguay.

Il volo, della Latam Airlines La1325, è arrivato a destinazione dopo aver attraversato però un’area di forti turbolenze che hanno gravemente danneggiato il velivolo: l’aereo è atterrato infatti in condizioni estreme, senza muso, con il parabrezza scheggiato e un motore fuori uso.

L’aereo – riferiscono i quotidiani paraguaiani – sarebbe dovuto arrivare ad Asunción alle 17.25 ma a causa delle difficili condizioni meteo ha compiuto un atterraggio d’emergenza a Foz de Yguazú, in Brasile, dove è rimasto fermo diverse ore prima di decollare di nuovo e raggiungere la capitale del Paraguay. Nel frattempo tuttavia la tempesta non si era placata. Secondo l’Abc, un quotidiano paraguaiano, l’aereo avrebbe attraversato una forte perturbazione, accompagnata da una intensa grandinata, proprio nel breve tragitto da Foz de Yguazú ad Asunción, dove è atterrato poco dopo le 23. E’ in questa fase che fra i passeggeri a bordo, almeno 45, si è scatenato il panico.

LATAM A320 severely damaged after flying through stormy weather on approach to Asuncion Airport in Paraguay. pic.twitter.com/y1ZLL8n2sg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 27, 2022

“È stata la cosa più terrificante della mia vita”, ha detto alla televisione ABC l’ex modella paraguaiana Pabla Tholem, citata dal media cileno Emol. “Mentre tutti erano in preda al panico, la mia cintura di sicurezza si è slacciata e ho urlato che qualcuno mi aiutasse. Non potevo farcela da sola, perché avevo mia figlia tra le braccia, tenendola stretta”, ha aggiunto Tholem, che poi ha dovuto affrontare un attacco di panico ed è scoppiata in lacrime. Diversi passeggeri hanno pubblicato sui social network video e foto dei drammatici momenti vissuti sull’aereo. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite significative.

La compagnia aerea ha sottolineato in un comunicato recentemente diffuso che gli eventi legati alla sicurezza del volo sono considerati “gravi” e che “in conformità con le normative aeronautiche, LATAM Airlines Paraguay sta collaborando alle indagini che le autorità competenti stanno sviluppando sull’incidente”, riferendosi all’inchiesta aperta dalla Direzione Nazionale dell’Aeronautica Civile del Paraguay per indagare sull’accaduto.

Vuelo de Latam que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, sufrió una fuerte turbulencia. Por la tormenta no logró aterrizar en Asunción y fue desviado hacia Foz do Iguaçu. pic.twitter.com/8DhmMoHIj6 — 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂 (@Fabian_meteo33) October 27, 2022

A cura di Francesco Ladisa