Congo: incredibile “alluvione di plastica” per le strade delle città

Nella Repubblica Democratica del Congo si è assistito ad una sorta di “alluvione di plastica” in alcune grandi città, in seguito all’intensificazione delle piogge che nelle ultime settimane hanno trasportato enormi quantità di rifiuti per le strade.

Il problema è ormai noto ed è legato alla mancanza di raccolta dei rifiuti (e alla loro pessima gestione) che vengono abitualmente abbandonati un po’ ovunque. Con l’arrivo di piogge abbondanti, le strade vengono così invase dalle acque e si trasformato in fiumi di plastica.

In alcuni casi, come mostrano le immagini, i rifiuti hanno occupato intere strade e reso difficile anche la viabilità.

A cura di Francesco Ladisa